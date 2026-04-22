В Швеции задержан подросток, угрожавший стрельбой школам

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В Швеции полиция задержала подозреваемого, который ранее угрожал устроить стрельбу в школах муниципалитета Бурленге в центральной части страны, это оказался подросток, сообщает The Local. Школы, которые ранее закрылись из соображений безопасности, возобновят нормальную работу в четверг, объявила муниципальная администрация.

В полиции считают, что угрозы для школ больше нет. В эфире SVT представитель полиции отметил, что задержан подросток, пропавший в понедельник вечером. Инцидент классифицируется как серьезные угрозы группе лиц.

Ранее в Бурленге 16 школ были закрыты по решению властей в связи с потенциальной угрозой насильственных действий. По их примеру решили закрыться и несколько частных школ. Aftonbladet сообщал, что речь идет об угрозах устроить в школах стрельбу, которые появились в соцсетях.

Police said in an earlier statement that it had opened "a preliminary investigation into serious unlawful threats against a group," adding that it was too early to say "whether the threat has any substance or not".

Бурленге находится примерно в 200 км к северу от Стокгольма, в нем проживает около 45 тысяч человек. Инцидент с закрытием школ затронул около 3000 детей, подсчитал телеканал SVT.