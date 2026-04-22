ВС Израиля готовы в любой момент вернуться к боям на всех фронтах

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля находится в состоянии повышенной готовности и, если потребуется, способна вернуться к боевым действиям в любой момент, заявил начальник генштаба ЦАХАЛа Эяль Замир. Об этом пишет The Times of Israel .

"В настоящий момент ЦАХАЛ поддерживает высокий уровень готовности, и армия готова незамедлительно и решительно вернуться к боевым действиям на всех фронтах", - сообщил он.

Ранее власти Израиля и Ливана договорились о временном прекращении огня на территории страны, однако уже несколько раз сообщалось о его нарушении. Кроме того, с 7 апреля действует режим прекращения огня между Ираном и США, который американский президент Дональд Трамп продлил 21 апреля.