Нетаньяху распорядился об ударах по "Хезболле"

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отдал военным приказ о нанесении ударов по целям движения "Хезболла" в Ливане, сообщают в субботу израильские СМИ.

Они отмечают, что премьер распорядился о "мощных ударах".

Такое решение он принял после того, как поступили сообщения о том, что "Хезболла" нарушала условия прекращения огня и вела огонь по израильской территории.

Утром в субботу, 25 апреля, сообщалось, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла удары по трем районам на юге Ливана.

ЦАХАЛ атаковал ракетные пусковые установки в районах Дейр-эз-Захрани, Реман и Ас-Самия на юге Ливана, "к северу от передовой линии обороны".