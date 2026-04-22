Еврокомиссия объявила о мерах противодействия энергетическому кризису

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) представила в среду экстренный план мер для борьбы против резкого роста цен на энергоносители, вызванного войной на Ближнем Востоке, и для ускорения перехода Европы к чистой энергетике - AccelerateEU.

"Сегодняшний кризис показывает нам, насколько ускорение нашего энергетического перехода является ключом к конкурентоспособности, устойчивости и процветанию, и мы находимся в лучшем положении, чем во время предыдущего энергетического кризиса. Мы многое сделали, но нам все еще нужно сделать больше, чтобы ускорить процесс, как предусмотрено в AccelerateEU, а также защитить тех, кто может больше всего пострадать от нынешнего кризиса", - заявила на пресс-конференции в Брюсселе исполнительный заместитель председателя ЕК Тереса Рибера.

По ее словам, невозможно предсказывать, как долго может продлиться кризис, но Еврокомиссия намерена реагировать с самого первого момента. Она объявила о "пяти мерах, которые будут предприняты как на европейском уровне, так и на уровне государств-членов".

Прежде всего, речь идет о координации действий по внедрению чрезвычайных мер.

Кроме того, предусматриваются меры, направленные на защиту потребителей и промышленности от ценовых потрясений, для чего разрабатывается временная рамочная программа государственной помощи при сохранении "возможности применения целевых и временных мер для поддержки тех, кто больше всего пострадал от этого кризиса".

Третий комплекс мер направлен на ускорение перехода к собственной чистой энергии. Идет работа над снижением соотношения цен на электроэнергию и ископаемое топливо.

Четвертая серия мер предусматривает модернизацию энергетической системы ЕС путем ускорения работы над сетями и поддержки электроэнергетики льготным налогообложением.

"И наконец, мы убеждены в важности дальнейшего привлечения инвестиций и ускорения наших инвестиций. Инвестиции в энергетический переход - это лучшее решение, которое мы, европейцы, можем принять. Не только по климатическим, экологическим или социальным причинам, но и с учетом нашей безопасности и конкурентоспособности", - заключила Рибера.