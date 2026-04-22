Еврокомиссар по энергетике призвал готовиться к долгому энергокризису

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Член Еврокомиссии по энергетике Дан Йоргенсен предсказал долгосрочные последствия и непредсказуемость энергетического кризиса и пообещал защитить наиболее уязвимых граждан Евросоюза и сектора европейской экономики.

"С начала конфликта на Ближнем Востоке наши расходы на импорт ископаемого топлива выросли более чем на 24 млрд евро. Это более 500 млн евро в день. Эти издержки ощущаются здесь и сейчас, в домах и на предприятиях по всей Европе. Но истинные последствия этого кризиса будут долгосрочными. Он развивается. Он непредсказуем", - заявил он на пресс-конференции.

Еврокомиссар представлял вместе с исполнительным заместителем председателя ЕК Тересой Риберой экстренный план мер для борьбы против резкого роста цен на энергоносители, вызванного войной на Ближнем Востоке, и для ускорения перехода Европы к чистой энергетике - AccelerateEU.

План предполагает координацию действий по внедрению чрезвычайных мер противодействия энергетическому кризису на уровне союза и каждого из государств. Он предусматривает меры, направленные на защиту потребителей и промышленности от ценовых потрясений, в том числе с помощью программы госпомощи наиболее пострадавшим от кризиса. Включает усилия по ускорению перехода к собственной чистой энергии и стимулированию инвестиций в энергопереход. Предполагает модернизацию энергетической системы ЕС путем ускорения работы над сетями и поддержки электроэнергетики льготным налогообложением.

По словам Йоргенсена, важно четко донести до граждан ЕС, что "предстоящие месяцы будут полны неопределенности". "Кризис по-разному повлияет на разные государства-члены. Поскольку мы не можем предсказать всё, мы должны быть готовы ко всему. Но перед лицом этой неопределенности есть вещи, в которых мы можем быть уверены. Мы можем защитить наиболее уязвимых граждан в наших сообществах. Мы можем защитить наиболее уязвимые секторы нашей экономики, такие, как энергоемкие отрасли. И, что особенно важно, мы можем предпринять действия, которые защитят нас от будущих потрясений", - продолжил член ЕК.

Он высказался в пользу координации между государствами-членами и призвал к совместным действиям, поскольку они, по его мнению, "могут защитить от наихудших последствий этого кризиса". "Поэтому мы будем работать с государствами-членами над пополнением наших запасов газа к следующей зиме, не создавая излишнего давления на рынки. И мы активизируем действия по обеспечению достаточного предложения топлива, в том числе для самолетов, по всему союзу. Я знаю, что это вызывает беспокойство у многих в связи с приближением лета", - отметил Йоргенсен.

Он пообещал "более эффективно и согласованно обеспечивать поставки" и "стремиться максимально использовать существующие мощности нефтепереработки в Европе". Также планируется "пересмотреть правила в отношении стратегических и аварийных запасов, чтобы понять, можно ли сделать больше".

На вопрос, как будут обстоять дела с обеспечением авиапарка ЕС топливом, если кризис затянется, еврокомиссар ответил, что ЕК уже приступила к работе над этим вопросом. "Сможем ли мы избежать или ограничить кризис безопасности снабжения? Это будет зависеть от продолжительности энергетического кризиса", - считает Йоргенсен.

Он сообщил, что делается всё возможное, что касается переработки нефти в Европе и запасов, имеющихся у различных государств-членов. "Но надо быть честными: возникнет или нет кризис снабжения - всё будет зависеть от развития ситуации на Ближнем Востоке. Но мы делаем всё возможное, чтобы избежать этого кризиса или ограничить его", - резюмировал еврокомиссар по энергетике.