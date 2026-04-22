Поиск

Германия планирует увеличить численность своих вооруженных сил

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Министр обороны Германии Борис Писториус обнародовал военную стратегию, согласно которой численность немецких войск должна вырасти до 260 тыс. человек, а с учетом военнослужащих мобилизационного резерва составить 460 тыс., сообщает в среду Der Spiegel.

В настоящий момент численность немецких вооруженных сил достигает примерно 185 тыс. человек.

Основной целью стратегии Писториус назвал противодействие угрозам со стороны России.

"Россия создает условия для военного нападения на страны НАТО", - приводит Der Spiegel утверждения из документа, где изложены детали стратегии.

Кроме того, как передает издание Financial Times, в документе говорится, что Германия должна брать на себя больше ответственности в рамках НАТО. Также немецкие военные планировщики подчеркивают необходимость восполнить наиболее существенные пробелы в обороноспособности Европы, включая средства разведки и наблюдения, а также высокоточное оружие большой дальности.

Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

