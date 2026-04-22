Bloomberg сообщил о почти остановившемся движении судов через Ормузский пролив

Фото: Stringer/Getty Images

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Судоходство через Ормузский пролив на данный момент почти остановилось, сообщает в среду Bloomberg.

По данным агентства, за среду из Персидского залива ушел лишь один танкер для перевозки сжиженного природного газа, связанный с Ираном. Движение в обратном направлении было столь же незначительным.

Однако, по информации компании Vortexa, несмотря на блокаду США иранских портов, два супертанкера под флагами Ирана Hero II и Hedy вышли в Аравийское море.

За минувшие сутки суда следовали через Ормузский пролив по маршруту, одобренному Тегераном: он пролегает между иранскими островами Кешм и Ларак.

При этом, по данным Vortexa, с момента начала блокады США 13 апреля Ормузский пролив и американские кордоны миновали не менее 34 танкеров и газовозов, связанных с Ираном.

Вместе с тем, отмечает агентство, некоторые суда могут отключать системы передачи сигналов о своем местоположении, и пролив в реальности может проходить больше судов, чем фиксируют средства слежения.

Хроника 28 февраля – 22 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Ормузский пролив Иран США
Трамп осознает, что блокада Ормузского пролива вредит мировой экономике

 Трамп осознает, что блокада Ормузского пролива вредит мировой экономике

Автомобильное топливо в ЕС в марте подорожало на 12,9% год к году

Иран согласится на переговоры с США, когда увидит шансы на успех

 Иран согласится на переговоры с США, когда увидит шансы на успех

Из-за вызванных войной с Ираном логистических сбоев Россия помогает Сейшелам продуктами

Молдавский олигарх, бывший лидер Демпартии Плахотнюк осужден на 19 лет

 Молдавский олигарх, бывший лидер Демпартии Плахотнюк осужден на 19 лет

Постпреды ЕС одобрили 20-й пакет санкций против РФ и кредит для Украины

 Постпреды ЕС одобрили 20-й пакет санкций против РФ и кредит для Украины

Молдавия с 25 апреля планирует отменить режим ЧП в энергетике

 Молдавия с 25 апреля планирует отменить режим ЧП в энергетике

Lufthansa отменит 20 тысяч летних рейсов для экономии топлива

"Укртранснафта" сообщила о готовности возобновить транзит нефти в Венгрию и Словакию по "Дружбе"
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1854 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9089 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 139 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов