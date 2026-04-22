Bloomberg сообщил о почти остановившемся движении судов через Ормузский пролив

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Судоходство через Ормузский пролив на данный момент почти остановилось, сообщает в среду Bloomberg.

По данным агентства, за среду из Персидского залива ушел лишь один танкер для перевозки сжиженного природного газа, связанный с Ираном. Движение в обратном направлении было столь же незначительным.

Однако, по информации компании Vortexa, несмотря на блокаду США иранских портов, два супертанкера под флагами Ирана Hero II и Hedy вышли в Аравийское море.

За минувшие сутки суда следовали через Ормузский пролив по маршруту, одобренному Тегераном: он пролегает между иранскими островами Кешм и Ларак.

При этом, по данным Vortexa, с момента начала блокады США 13 апреля Ормузский пролив и американские кордоны миновали не менее 34 танкеров и газовозов, связанных с Ираном.

Вместе с тем, отмечает агентство, некоторые суда могут отключать системы передачи сигналов о своем местоположении, и пролив в реальности может проходить больше судов, чем фиксируют средства слежения.