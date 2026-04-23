Поиск

ВМС США перехватили 31 связанное с Ираном судно с начала блокады

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Корабли ВМС США с начала блокады перехватили уже 31 торговое судно, вышедшее или направлявшееся в иранские порты, сообщило в четверг Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"По указанию американских вооруженных сил 31 судно развернулось или вернулось обратно в порт", - говорится в сообщении. При этом указывается, что большинство судов были нефтяными танкерами.

"Ни одному связанному с Ираном судну не позволено заходить или выходить из иранских портов", - отметили в командовании. Подчеркивается также, что американские меры имеют глобальный охват. "Американские силы действуют и обеспечивают соблюдение блокады на Ближнем Востоке и за его пределами", - указали в CENTCOM.

По данным командования, в рамках операции в регионе задействованы более 17 военных кораблей, в том числе авианосец, ракетные эсминцы, большие десантные корабли и боевой корабль прибрежной зоны, а также свыше 100 истребителей, вертолетов, беспилотников, самолетов заправщиков и разведывательных самолетов. Поставленные задачи выполняют более 10 тыс. американских моряков, морских пехотинцев и летчиков.

Хроника 28 февраля – 23 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Хроники событий
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 141 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 158 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9101 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1868 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 101 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов