В Тегеране опровергли сообщения о разногласиях в руководстве страны

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Среди политических и военных руководителей Ирана нет разногласий, о существовании которых сообщали ранее западные СМИ, заявил в среду глава отдела по связям с общественностью в канцелярии президента Ирана Мохаммад Мехди Табатабаи.

"Линия разногласий и раскола между высшими должностными лицами страны - это хорошо спланированная политическая и пропагандистская игра врагов Ирана", - написал Табатабаи в соцсети X.

"Вместо того чтобы лгать, им следует прекратить нарушать обещания, запугивать и обманывать; дверь для переговоров, основанных на справедливости, достоинстве и рационализме, открыта", - добавил он.

Накануне агентство Bloomberg писало, что командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Ахмад Вахиди считает необходимым действовать жестко на переговорах с США, в то время как президент Ирана Масуд Пезешкиан и глава иранского МИД Аббас Аракчи более склонны к компромиссам для скорейшего достижения соглашения с ними.

В тот же день президент США Дональд Трамп объявил о продлении перемирия. Портал Axios утверждал, что это продление дано, чтобы Тегеран окончательно сформировал свою переговорную позицию.