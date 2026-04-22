В Тегеране опровергли сообщения о разногласиях в руководстве страны

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Среди политических и военных руководителей Ирана нет разногласий, о существовании которых сообщали ранее западные СМИ, заявил в среду глава отдела по связям с общественностью в канцелярии президента Ирана Мохаммад Мехди Табатабаи.

"Линия разногласий и раскола между высшими должностными лицами страны - это хорошо спланированная политическая и пропагандистская игра врагов Ирана", - написал Табатабаи в соцсети X.

"Вместо того чтобы лгать, им следует прекратить нарушать обещания, запугивать и обманывать; дверь для переговоров, основанных на справедливости, достоинстве и рационализме, открыта", - добавил он.

Накануне агентство Bloomberg писало, что командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Ахмад Вахиди считает необходимым действовать жестко на переговорах с США, в то время как президент Ирана Масуд Пезешкиан и глава иранского МИД Аббас Аракчи более склонны к компромиссам для скорейшего достижения соглашения с ними.

В тот же день президент США Дональд Трамп объявил о продлении перемирия. Портал Axios утверждал, что это продление дано, чтобы Тегеран окончательно сформировал свою переговорную позицию.

Хроника 28 февраля – 22 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Bloomberg сообщил о почти остановившемся движении судов через Ормузский пролив

Трамп осознает, что блокада Ормузского пролива вредит мировой экономике

Автомобильное топливо в ЕС в марте подорожало на 12,9% год к году

Иран согласится на переговоры с США, когда увидит шансы на успех

Из-за вызванных войной с Ираном логистических сбоев Россия помогает Сейшелам продуктами

Молдавский олигарх, бывший лидер Демпартии Плахотнюк осужден на 19 лет

Постпреды ЕС одобрили 20-й пакет санкций против РФ и кредит для Украины

Молдавия с 25 апреля планирует отменить режим ЧП в энергетике

Lufthansa отменит 20 тысяч летних рейсов для экономии топлива

"Укртранснафта" сообщила о готовности возобновить транзит нефти в Венгрию и Словакию по "Дружбе"
