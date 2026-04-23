Разногласия в руководстве Ирана помешали отправить делегацию на переговоры с США

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Споры среди руководителей Ирана сорвали поездку иранской делегации в Исламабад на переговоры с США, сообщает в четверг издание Iran International со ссылкой на источники.

"Iran International стало известно, что разлад в руководстве Ирана не дал переговорщикам отправиться в Исламабад на переговоры с США", - информирует издание.

По его данным, споры шли между союзниками иранского президента Масуда Пезешкина и лицами, близкими к верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи, и они привели к отмене поездки в последний момент.

"По слова источников, знакомых с темой, делегация была готова отправиться, когда из окружения Хаменеи поступило сообщение, которое запрещало обсуждать ядерную проблематику и делало выговор команде МИД за предыдущий раунд переговоров", - отмечает издание.

В миреВ Тегеране опровергли сообщения о разногласиях в руководстве страныЧитать подробнее

В итоге глава МИД Ирана Аббас Аракчи предупредил, что при таких ограничениях отправляться на переговоры не имеет смысла и шанса на какой-либо успех нет.

11-12 апреля в Исламабаде состоялись переговоры США и Ирана. Иранскую делегацию возглавляли спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и Аракчи. Американскую сторону представляли вице-президент Джей Ди Вэнс, посланник президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. На встрече не удалось достичь результатов.

Следующий раунд переговоров в начале этой недели не состоялся. Но накануне New York Post сообщила со ссылкой на пакистанский источник, что США и Иран могут провести новый раунд переговоров в течение последующих 36-72 часов. В свою очередь президент США Дональд Трамп подтвердил, что такая возможность есть.

Хроника 28 февраля – 23 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
ЕС добавил в антироссийские санкционные списки 58 компаний и физлиц, относящихся к ВПК

Трамп сообщил о борьбе в Иране между консервативными и умеренными силами

Совет ЕС сможет при необходимости запрещать морскую перевозку нефти из России

 Совет ЕС сможет при необходимости запрещать морскую перевозку нефти из России

Новые санкции ЕС против РФ коснутся 46 танкеров, 60 компаний и 117 физлиц

Совет ЕС одобрил 20-й пакет санкций в отношении РФ

 Совет ЕС одобрил 20-й пакет санкций в отношении РФ

PwC заплатит $166 млн в Гонконге для урегулирования претензий в связи с делом Evergrande

В Словакию возобновились поставки нефти по трубопроводу "Дружба"

Эксперт: переговоры в Пакистане — не передышка, а часть гибридной войны

 Эксперт: переговоры в Пакистане — не передышка, а часть гибридной войны

Brent подорожала до $103,39 за баррель

 Brent подорожала до $103,39 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 23 апреля
