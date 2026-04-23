Разногласия в руководстве Ирана помешали отправить делегацию на переговоры с США

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Споры среди руководителей Ирана сорвали поездку иранской делегации в Исламабад на переговоры с США, сообщает в четверг издание Iran International со ссылкой на источники.

"Iran International стало известно, что разлад в руководстве Ирана не дал переговорщикам отправиться в Исламабад на переговоры с США", - информирует издание.

По его данным, споры шли между союзниками иранского президента Масуда Пезешкина и лицами, близкими к верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи, и они привели к отмене поездки в последний момент.

"По слова источников, знакомых с темой, делегация была готова отправиться, когда из окружения Хаменеи поступило сообщение, которое запрещало обсуждать ядерную проблематику и делало выговор команде МИД за предыдущий раунд переговоров", - отмечает издание.

В итоге глава МИД Ирана Аббас Аракчи предупредил, что при таких ограничениях отправляться на переговоры не имеет смысла и шанса на какой-либо успех нет.

11-12 апреля в Исламабаде состоялись переговоры США и Ирана. Иранскую делегацию возглавляли спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и Аракчи. Американскую сторону представляли вице-президент Джей Ди Вэнс, посланник президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. На встрече не удалось достичь результатов.

Следующий раунд переговоров в начале этой недели не состоялся. Но накануне New York Post сообщила со ссылкой на пакистанский источник, что США и Иран могут провести новый раунд переговоров в течение последующих 36-72 часов. В свою очередь президент США Дональд Трамп подтвердил, что такая возможность есть.