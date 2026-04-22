В Белом доме заявили, что сроки перемирия в Иране не жесткие

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Временные рамки для прекращения огня Иране будет устанавливать президент США Дональд Трамп, пока они не определены, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

"Президент не устанавливал жестких сроков для получения иранского предложения. Сроки будут диктовать главнокомандующий и президент США", - сказала она журналистам в среду.

По словам Левитт, в Иране "много внутренних групп и разногласий". Она отметила, что Трамп сохраняет режим прекращения огня "и великодушно предлагает некоторую гибкость режиму, который был полностью разгромлен в результате операции "Эпическая ярость" (Epic Fury)".

"Очевидно, что там серьезный внутренний раскол. Сейчас в Иране идет борьба между прагматиками и сторонниками жесткой линии. Президент хочет единого ответа", - подчеркнула пресс-секретарь.

Она напомнила, что до сих пор в Ормузском проливе продолжается "эффективная и успешная морская блокада судов, следующих в иранские порты и из них".

"Мы полностью душим их экономику этой блокадой. Они теряют $500 миллионов долларов в день. Остров Харк переполнен. Они не могут вывозить или ввозить нефть. Они даже не могут платить своим людям в результате того экономического давления, которое обрушил на них президент Трамп. Он доволен этим, пока мы ждем ответа", - сообщила Левитт.

Хроника 28 февраля – 22 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
ВМС США перехватили 29 связанных с Ираном судов с начала блокады

