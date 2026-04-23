В США заявили, что переговоры с Ираном сосредоточены на ядерной проблеме

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Переговоры Соединенных Штатов с Ираном по мирному соглашению сосредоточены исключительно на его ядерной проблеме, заявила журналистам в среду пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

"Президент США очень четко обозначил свои "красные линии": Иран никогда не сможет получить ядерную бомбу, чтобы угрожать Соединенным Штатам и нашим союзникам, и они должны передать обогащенный уран, который находится в их распоряжении", - сказала Левитт.

"Хотя благодаря успеху операции "Полуночный молот" добыча урана практически закончилась, для президента важно, чтобы они передали этот обогащенный уран", - отметила она, имея в виду удары США по иранским ядерным объектам в июне 2025 года.

При этом, как отмечают американские СМИ, примечательно, что Левитт не упомянула о ракетной программе Ирана и поддержке его зарубежных прокси, что, по мнению Израиля, также должно быть частью любой сделки с Тегераном.

ВМС США перехватили 29 связанных с Ираном судов с начала блокады

Что произошло за день: среда, 22 апреля

Начальник ГРУ сообщил, что переговоры с Украиной заморожены

Bloomberg сообщил о почти остановившемся движении судов через Ормузский пролив

Трамп осознает, что блокада Ормузского пролива вредит мировой экономике

Автомобильное топливо в ЕС в марте подорожало на 12,9% год к году

Иран согласится на переговоры с США, когда увидит шансы на успех

Из-за вызванных войной с Ираном логистических сбоев Россия помогает Сейшелам продуктами

Молдавский олигарх, бывший лидер Демпартии Плахотнюк осужден на 19 лет

Постпреды ЕС одобрили 20-й пакет санкций против РФ и кредит для Украины

