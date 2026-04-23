КСИР заявил о готовности преподнести противнику "сюрпризы" в случае возобновления боевых действий

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Корпус стражей исламской революции (КСИР) выступил с предупреждением о сокрушительных ответных мерах на любые новые акты агрессии против Ирана, указав, что готов преподнести "сюрпризы", превосходящие воображение противника, передает агентство Tasnim.

В заявлении, опубликованном в среду по случаю годовщины его создания, КСИР охарактеризовал себя как мощную народную силу, готовую к достижению крупных успехов и развертыванию новых возможностей на поле боя против агрессивного противника.

КСИР также указал, что иранские ракетные и беспилотные удары в ходе конфликта ослабили и истощили силы Израиля и США, серьезно повредили их военную инфраструктуру в регионе.

При этом КСИР подчеркнул необходимость бдительности и тщательного мониторинга поведения противника во время переговоров и периода прекращения огня.

В заявлении отмечается, что КСИР сохраняет высочайший уровень готовности и решимости продолжать борьбу, предупреждая, что любой новый акт агрессии противника будет встречен незамедлительными, решительными и сокрушительными ударами по его оставшимся активам в регионе.

Хроника 28 февраля – 23 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
КСИР США Иран
