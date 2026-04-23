Литва продлила национальные санкции против россиян и белорусов до конца 2027 г.

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Парламент Литвы принял решение о продлении санкций в отношении граждан России и Белоруссии, передает в четверг портал Литовского национального радио и телевидения LRT.

Законопроект был одобрен 95 парламентариями на заключительном этапе голосования, один проголосовал против, а шестеро воздержались, говорится в сообщении.

Сообщается, что соответствующие поправки к закону о введении ограничительных мер вступят в силу 3 мая текущего года и будут действовать до 31 декабря 2027 года.

Помимо этого, как информирует LRT, "законопроект был дополнен условием, что правительство к 1 октября 2026 года должно подготовить и представить в Сейм законопроекты, устанавливающие ограничения на приобретение недвижимости белорусскими физическими и юридическими лицами, находящимися на территории Литвы".

Поясняется, что "правительство должно подготовить положения, запрещающие российским и белорусским организациям приобретать недвижимость вблизи объектов или военных полигонов, имеющих важное значение для обеспечения национальной безопасности Литвы, разработать механизм оценки национальной безопасности, применяемый к таким сделкам по приобретению, и предусмотреть исключения из этих ограничений".

Закон о введении ограничительных мер был принят в Литве 3 мая 2023 г., срок его действия ранее был продлен до 2 мая 2026 года. В соответствии с документом, приостановлен прием заявлений на выдачу шенгенских и национальных виз от граждан РФ и Белоруссии.

От россиян также не принимаются заявления на временное проживание в Литве, за исключением лиц, имеющих действующую шенгенскую или национальную визу, разрешение на проживание в республике или другой стране ЕС. Гражданам РФ запрещено приобретать в Литве недвижимость, действуют ряд иных ограничений. Помимо этого, разрешение на временное проживание, выданное гражданину РФ в Литве, аннулируют, если установят, что он совершал поездки в Россию или Белоруссию более одного раза в течение последних трех календарных месяцев.

Исключение составляют случаи, когда "поездка в эти страны осуществлялась по объективным причинам, не зависящим от гражданина Российской Федерации, а также в случаях, когда граждане являются членами экипажей и работают в компаниях, осуществляющих международные грузовые и пассажирские перевозки, либо осуществляющих международные грузовые и пассажирские перевозки в государства-члены ЕС или из них, либо транзитом через Литву".

В актуальной версии закон дополнен нормой о запрете ввоза топлива из России и Белоруссии в Литву в стандартных топливных баках транспортных средств вместимостью более 200 литров.