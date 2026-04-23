Финский кабмин предложил отменить запрет на ввоз ядерных взрывчатых веществ в целях обороны

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Финляндии направило в четверг парламенту предложение о внесении законодательных поправок, отменяющих запрет на ввоз ядерных взрывчатых веществ в целях обороны.

"Законодательные препятствия для ввоза ядерных веществ в Финляндию, а также их транспортировки, доставки или хранения в Финляндии будут устранены, если указанная деятельность связана с военной обороной Финляндии, коллективной обороной НАТО или оборонным сотрудничеством", - говорится в пресс-релизе правительства.

При этом в любом случае приобретение, производство, разработка и взрывы ядерных взрывчатых веществ, а также проведение исследовательских работ по производству ядерных взрывчатых веществ по-прежнему останутся уголовными преступлениями, отмечает правительство.

Подчеркивается, что "Цель предложения - устранить законодательные препятствия для обеспечения военной обороны Финляндии в рамках альянса и полного использования сдерживающего и оборонного потенциала НАТО".

Предложение позволит Финляндии обеспечить поддержание, развитие и, при необходимости, полную реализацию оборонной системы альянса. Законопроект является частью пакета законодательных реформ, необходимых для интеграции в НАТО, обеспечит условия для функционирования в рамках НАТО, а также в рамках двустороннего и многостороннего сотрудничества.

"С помощью этого предложения мы максимально повысим безопасность Финляндии в условиях труднопредсказуемой оперативной обстановки. Сняв законодательные ограничения на оборону Финляндии, мы укрепим превентивное сдерживание, защищающее Финляндию, и повысим порог применения военной силы против Финляндии и Альянса, - заявил министр обороны Антти Хяккянен.

Финляндия продолжит соблюдать Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и другие свои международные обязательства, говорится в сообщении.

Правительство предлагает парламенту принять также решение о вступлении поправок в силу "в кратчайшие сроки".

