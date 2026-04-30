Парламент Финляндии начал обсуждать отмену запрета на ввоз ядерного оружия

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Парламент Финляндии приступил в четверг к обсуждению инициированных правительством изменений в законодательство, отменяющих запрет на ввоз ядерного оружия.

"В будущем ввоз ядерного взрывчатого вещества в Финляндию, а также его транспортировка, доставка или хранение в Финляндии будут разрешены, если эта деятельность связана с военной обороной Финляндии, коллективной обороной НАТО или оборонным сотрудничеством", - сказал представивший поправки министр обороны Антти Хяккянен.

Он отметил, что в Финляндии при любых ситуациях приобретение, производство, разработка и подрыв ядерных взрывчатых веществ, а также проведение исследований по производству ядерного взрывчатого вещества останутся уголовным преступлением, связанным с ядерными взрывчатыми веществами, и будут по-прежнему уголовно наказуемыми.

Он обосновал необходимость изменения законодательства в этой области тем, что "мировая политическая ситуация на момент принятия запрета 40 лет назад сильно отличалась от сегодняшней. Финляндия была неприсоединившейся в военном отношении страной".

"Речь идет о гарантировании безопасности Финляндии, финнов и наших союзников в оперативной обстановке, которая опаснее, чем когда-либо со времен холодной войны", - заявил Хяккянен.

"Наше нынешнее законодательство не отвечает потребностям Финляндии как члена НАТО. Поправки улучшат военную оборону Финляндии и позволят в полной мере использовать сдерживание и коллективную оборону НАТО", - заявил глава Минобороны.

Он добавил, что Финляндия продолжит активно продвигать международную политику контроля над вооружениями и предотвращение распространения оружия массового уничтожения как на национальном уровне, так и в составе альянса.

Министр обороны призвал ввести предлагаемые поправки "как можно скорее".

В ЕС хотят предложить Киеву краткосрочные преференции после отказа быстро принять Украину в союз

Что случилось этой ночью: четверг, 30 апреля

Самолет United Airlines избежал столкновения с дроном при заходе на посадку в Сан-Диего

 Самолет United Airlines избежал столкновения с дроном при заходе на посадку в Сан-Диего

США продвигают новую международную коалицию для свободы судоходства в Ормузе

 США продвигают новую международную коалицию для свободы судоходства в Ормузе

Bloomberg сообщил о планах США использовать против Ирана гиперзвуковые ракеты

Советник верховного лидера Ирана предупредил США о последствиях новых ударов

 Советник верховного лидера Ирана предупредил США о последствиях новых ударов

Трамп призвал Нетаньяху ограничиться точечными ударами по Ливану

Трамп заявил, что рассматривает сокращение американского контингента в Германии

Глава ФРС заявил, что повышенные цены на энергоносители подстегнут инфляцию в США

 Глава ФРС заявил, что повышенные цены на энергоносители подстегнут инфляцию в США

Трамп заявил, что предложил Путину "небольшое перемирие" на Украине
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1974 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9183 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов