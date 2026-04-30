Парламент Финляндии начал обсуждать отмену запрета на ввоз ядерного оружия

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Парламент Финляндии приступил в четверг к обсуждению инициированных правительством изменений в законодательство, отменяющих запрет на ввоз ядерного оружия.

"В будущем ввоз ядерного взрывчатого вещества в Финляндию, а также его транспортировка, доставка или хранение в Финляндии будут разрешены, если эта деятельность связана с военной обороной Финляндии, коллективной обороной НАТО или оборонным сотрудничеством", - сказал представивший поправки министр обороны Антти Хяккянен.

Он отметил, что в Финляндии при любых ситуациях приобретение, производство, разработка и подрыв ядерных взрывчатых веществ, а также проведение исследований по производству ядерного взрывчатого вещества останутся уголовным преступлением, связанным с ядерными взрывчатыми веществами, и будут по-прежнему уголовно наказуемыми.

Он обосновал необходимость изменения законодательства в этой области тем, что "мировая политическая ситуация на момент принятия запрета 40 лет назад сильно отличалась от сегодняшней. Финляндия была неприсоединившейся в военном отношении страной".

"Речь идет о гарантировании безопасности Финляндии, финнов и наших союзников в оперативной обстановке, которая опаснее, чем когда-либо со времен холодной войны", - заявил Хяккянен.

"Наше нынешнее законодательство не отвечает потребностям Финляндии как члена НАТО. Поправки улучшат военную оборону Финляндии и позволят в полной мере использовать сдерживание и коллективную оборону НАТО", - заявил глава Минобороны.

Он добавил, что Финляндия продолжит активно продвигать международную политику контроля над вооружениями и предотвращение распространения оружия массового уничтожения как на национальном уровне, так и в составе альянса.

Министр обороны призвал ввести предлагаемые поправки "как можно скорее".