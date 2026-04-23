В ЕС обеспокоены объявлением Израиля о создании на юге Ливана буферной зоны

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Евросоюз отвергает план Израиля обозначить "желтую линию" в южной части Ливана, то есть создать буферную зону, и призывает израильские власти уважать суверенитет этой страны, заявил Ануар аль-Ануни, официальный представитель главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

"Это предложение по установлению буферной зоны на юге Ливана действительно вызывает серьезные обеспокоенности юридического, политического и гуманитарного характера", - сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе в ответ на просьбу прокомментировать объявление израильской стороны о "желтой линии".

По словам аль-Ануни, такие действия угрожают еще больше усилить уже существующую напряженность на местах и спровоцировать новые перемещения людей. Он подчеркнул, что "ни Ливан, ни ливанцы не выбирали эту войну и не заслужили её".

"Европейский союз требует, чтобы Израиль полностью уважал суверенитет и территориальную целостность Ливана. Мы призываем все стороны соблюдать недавно согласованное прекращение огня, поддерживаем продолжение диалога между Израилем и Ливаном и содействуем переговорам, ведущим к устойчивой стабильности и деэскалации. Всё это в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 1701", - отметил представитель Каллас.

Как сообщали ранее международные СМИ, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила 18 апреля 2026 года о создании "желтой линии", опубликовав карту новой "зоны контроля". На карте было указано, что 55 разрушенных ливанских деревень попадают в эту зону, и жителям запрещено возвращаться в свои дома.

В своих заявлениях ЦАХАЛ называет эту границу "передовой оборонительной линией", подчеркивая оборонительный характер мер для защиты северных районов Израиля. При этом сами израильские официальные лица используют термин "желтая линия", уточняют СМИ.