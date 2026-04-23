В ЕС обеспокоены объявлением Израиля о создании на юге Ливана буферной зоны

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Евросоюз отвергает план Израиля обозначить "желтую линию" в южной части Ливана, то есть создать буферную зону, и призывает израильские власти уважать суверенитет этой страны, заявил Ануар аль-Ануни, официальный представитель главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

"Это предложение по установлению буферной зоны на юге Ливана действительно вызывает серьезные обеспокоенности юридического, политического и гуманитарного характера", - сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе в ответ на просьбу прокомментировать объявление израильской стороны о "желтой линии".

По словам аль-Ануни, такие действия угрожают еще больше усилить уже существующую напряженность на местах и спровоцировать новые перемещения людей. Он подчеркнул, что "ни Ливан, ни ливанцы не выбирали эту войну и не заслужили её".

"Европейский союз требует, чтобы Израиль полностью уважал суверенитет и территориальную целостность Ливана. Мы призываем все стороны соблюдать недавно согласованное прекращение огня, поддерживаем продолжение диалога между Израилем и Ливаном и содействуем переговорам, ведущим к устойчивой стабильности и деэскалации. Всё это в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 1701", - отметил представитель Каллас.

Как сообщали ранее международные СМИ, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила 18 апреля 2026 года о создании "желтой линии", опубликовав карту новой "зоны контроля". На карте было указано, что 55 разрушенных ливанских деревень попадают в эту зону, и жителям запрещено возвращаться в свои дома.

В своих заявлениях ЦАХАЛ называет эту границу "передовой оборонительной линией", подчеркивая оборонительный характер мер для защиты северных районов Израиля. При этом сами израильские официальные лица используют термин "желтая линия", уточняют СМИ.

Новые санкции ЕС против РФ коснутся 46 танкеров, 60 компаний и 117 физлиц

Совет ЕС одобрил 20-й пакет санкций в отношении РФ

PwC заплатит $166 млн в Гонконге для урегулирования претензий в связи с делом Evergrande

В Словакию возобновились поставки нефти по трубопроводу "Дружба"

Эксперт: переговоры в Пакистане — не передышка, а часть гибридной войны

Brent подорожала до $103,39 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 23 апреля

Британские водолазы готовятся к разминированию Ормузского пролива

Axios сообщил, что министр ВМС США ушел в отставку на фоне разногласий с главой Пентагона

Трамп заявил, что не торопит Иран со сделкой

