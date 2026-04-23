Новые санкции ЕС против РФ коснутся 46 танкеров, 60 компаний и 117 физлиц

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - В рамках 20-го пакета санкций против России ЕС внесет в санкционные списки дополнительные 46 танкеров, 60 компаний и 117 физлиц, говорится в сообщении на сайте МИД Эстонии в четверг.

"Мы добавим дополнительные 60 компаний в список военных конечных пользователей и организаций, участвующих в обходе санкций... Дополнительные 117 физлиц будут внесены в санкционные списки" - говорится в сообщении МИД.

Также под санкции попадут еще 46 судов, задействованных, по утверждению ЕС, в транспортировке российской нефти.

Ранее в четверг стало известно, что Совет ЕС утвердил очередной санкционный пакет в отношении России.

