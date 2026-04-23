Совет ЕС одобрил 20-й пакет санкций в отношении РФ

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Совет ЕС в четверг утвердил очередной санкционный пакет в отношении России, сообщает представительство Кипра при ЕС, которое в настоящее время председательствует в блоке.

"Совет одобрил сегодня 20-й пакет санкций против России", - говорится в сообщении в соцсети Х.

Кроме того, в ЕС согласовали и процедуру выделения кредита для Украины в 90 млрд евро.

"Сегодня Совет официально одобрил финальный вариант законодательного акта, определяющего условия предоставления Украине кредита ЕС в размере 90 млрд евро", - указано в сообщении.