Поиск

США будут вести огонь по любым судам, устанавливающим мины в Ормузском проливе

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что дал приказ ВМС США открывать огонь по любым кораблям, которые будут размещать мины в Ормузском проливе.

"Я распорядился, чтобы ВМС США открывали огонь и уничтожали любой корабль (...), который будет устанавливать мины в Ормузском проливе", - написал американский лидер в соцсети Truth Social, добавив, что его приказ распространяется даже на небольшие суда.

По его словам, он поручил активизировать усилия по разминированию пролива.

"Мы расчищаем пролив прямо сейчас. И я распорядился, чтобы эта деятельность продолжилась, но в три раза активнее", - указал глава Белого дома.

Хроника 28 февраля – 23 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЕС добавил в антироссийские санкционные списки 58 компаний и физлиц, относящихся к ВПК

Трамп сообщил о борьбе в Иране между консервативными и умеренными силами

Совет ЕС сможет при необходимости запрещать морскую перевозку нефти из России

Новые санкции ЕС против РФ коснутся 46 танкеров, 60 компаний и 117 физлиц

Совет ЕС одобрил 20-й пакет санкций в отношении РФ

PwC заплатит $166 млн в Гонконге для урегулирования претензий в связи с делом Evergrande

В Словакию возобновились поставки нефти по трубопроводу "Дружба"

Эксперт: переговоры в Пакистане — не передышка, а часть гибридной войны

Brent подорожала до $103,39 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 23 апреля
Хроники событий
