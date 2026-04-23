США будут вести огонь по любым судам, устанавливающим мины в Ормузском проливе

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что дал приказ ВМС США открывать огонь по любым кораблям, которые будут размещать мины в Ормузском проливе.

"Я распорядился, чтобы ВМС США открывали огонь и уничтожали любой корабль (...), который будет устанавливать мины в Ормузском проливе", - написал американский лидер в соцсети Truth Social, добавив, что его приказ распространяется даже на небольшие суда.

По его словам, он поручил активизировать усилия по разминированию пролива.

"Мы расчищаем пролив прямо сейчас. И я распорядился, чтобы эта деятельность продолжилась, но в три раза активнее", - указал глава Белого дома.