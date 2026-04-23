Через Ормузский пролив прошли два сухогруза

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Ормузский пролив успешно миновали два грузовых судна, сообщает в четверг CNN со ссылкой на данные компании Kpler.

Одно из судов, Tema Express, следовало под флагом Либерии. Другое, LB Energy - под панамским флагом.

Как сообщает телеканал, Tema Express принадлежит и эксплуатируется немецкой компанией Hapag-Lloyd. Это первый с начала американо-иранского конфликта подтвержденный случай транзита через пролив судна, эксплуатируемого немецким перевозчиком.