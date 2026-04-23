Италия готовится развернуть два минных тральщика в Ормузском проливе

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Италия готовится развернуть два минных тральщика и два вспомогательных корабля для разминирования Ормузского пролива, сообщает в четверг итальянский телеканал RAI News.

"План предусматривает развертывание группы из двух минных тральщиков, одного эскортного корабля и одного корабля материально-технического обеспечения", - цитирует канал слова начальника Главного штаба ВМС Джузеппе Берутти Берготто.

На вопрос о том, будет ли достаточно четырех кораблей, Берготто ответил, что Италия будет действовать не в одиночку, а в составе международной коалиции.

"В Европе тральщики есть у Франции, Великобритании и объединенной голландско-бельгийской группы", - пояснил адмирал.

По словам Берготто, суда отправятся с военно-морской базы Ла Специа. На выполнение миссии потребуется около четырех недель, поскольку они движутся медленно и вынуждены совершать логистические остановки.