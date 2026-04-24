Поиск

Axios сообщает, что КСИР установил новые мины в Ормузском проливе

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) на текущей неделе установили дополнительные морские мины в Ормузском проливе, сообщает портал Axios со ссылкой на американские источники.

По их данным, США обнаружили операцию по установке мин Ираном и внимательно следят за ней.

Собеседник портала заявил, что Штаты знают, сколько новых мин установил Иран, но отказался назвать точное число.

Это уже второй случай минирования пролива Ираном с начала американской военной операции. Остается неясным, были ли обнаружены и обезврежены все мины, установленные первоначально, их общее количество оценивалось экспертами в 100 единиц, говорится в публикации.

Накануне президент США Дональд Трамп приказал ВМС "без колебаний стрелять и уничтожать" любые иранские суда, устанавливающие мины, и продолжать операцию по разминированию "в три раза активнее". Трамп также сообщил, что два минных тральщика - USS Chief и USS Pioneer уже действуют в проливе.

Axios отмечает, что, по словам американских чиновников, в ходе военной операции было уничтожено более 90% крупных иранских минных судов и складов мин, но у вооруженных сил Ирана все еще есть запасы таких вооружений. Установка мин может быть относительно легкой для иранцев, имеющих большое количество быстроходных военных катеров, каждый из которых способен нести от двух до четырех мин и сбрасывать их в пролив, считают американские военные.

Ранее ВМС США уже сообщали об отправке в регион группы минных тральщиков, подводных беспилотных аппаратов для поиска подводных мин, установленных Ираном.

Иран Ормузский пролив мины
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1881 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9103 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 141 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 158 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 101 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов