ЕС добавил в антироссийские санкционные списки 58 компаний и физлиц, относящихся к ВПК

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Евросоюз ввел ограничительные меры против 58 российских компаний в сфере военно-промышленного комплекса и связанных с ними физических лиц в рамках 20-го пакета санкций.

"20-й пакет санкций еще больше ограничивает российский военно-промышленный комплекс, вводя меры в отношении 58 компаний и связанных с ними лиц, которые, помимо прочего, занимаются разработкой и производством военной продукции, такой как дроны", - говорится в пресс-релизе Совета ЕС, опубликованном в четверг.

В документе отмечается, что, "помимо лишения российских военных предприятий доступа к ценным технологиям ЕС, этот пакет также направлен на противодействие зависимости России от третьих стран в поставках критически важных высокотехнологичных товаров".

"В частности, ЕС теперь ввел санкции против 16 организаций, базирующихся в Китае, ОАЭ, Узбекистане, Казахстане и Белоруссии, которые поставляли российскому военно-промышленному комплексу товары двойного назначения или вооружения", - говорится в документе.

Кроме того, отмечается в пресс-релизе, "60 новых организаций подпадут под более жесткие экспортные ограничения в отношении товаров, которые способствуют технологическому усилению оборонного сектора России". "Некоторые из этих организаций также находятся в третьих странах, отличных от России, например в Китае (включая Гонконг), Турции и ОАЭ", - говорится в документе.