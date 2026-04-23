Поиск

Новые санкции ЕС допускают согласование с G7 запрета морских перевозок нефти из России

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Принятый Советом ЕС 20-й пакет санкций против России предусматривает введение в будущем запрета на транспортировку по морю российской нефти и нефтепродуктов.

"Пакет санкций закладывает основу для будущего запрета на морские перевозки нефти и нефтепродуктов. Он будет осуществляться в координации со странами "Группы семи"", - говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

"Доходы от экспорта российской нефти дополнительно сдерживаются за счет включения в списки компаний теневого флота, а также организаций из третьих стран", отметили в Совете.

Ранее о том, что новый пакет санкций не запрещает непосредственно морские перевозки российской нефти, но допускает введение такого запрета при необходимости, сообщил МИД Эстонии.

При этом в 20-й пакет входит набор из 36 мер, охватывающих разведку, добычу, переработку и транспортировку нефти в российском энергетическом секторе.

"Этот пакет стратегически нацелен на новых игроков, которые недавно увеличили свою долю на экспортном рынке", - говорится в пресс-релизе.

Новые меры распространяются на "экосистему теневого флота, включая компании, работающие в третьих странах, а также крупную морскую страховую компанию".

G7 Эстония Совет ЕС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

