Евросоюз вводит квоту на импорт аммиака из России

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Евросоюз в рамках 20-го пакета санкций против России вводит квоту на импорт аммиака, говорится в заявлении Еврокомиссии.

Размер квоты не уточняется.

По данным Eurostat, в 2025 году поставки российского аммиака в ЕС составили 682 тыс. тонн (почти +30% к 2024 году). Практически 80% этих объемов пришлось на Бельгию и Литву (суммарно 524 тыс. тонн), где расположены заводы по производству удобрений "ЕвроХима", EuroChem Antwerpen и Lifosa. Остальное закупила Франция.

Всего в прошлом году Евросоюз импортировал 2,57 млн тонн аммиака, доля России в поставках превысила 26%. На втором месте - Алжир (25%), на третьем - Тринидад и Тобаго (20%).

Россия в 2025 году произвела 18,6 млн тонн аммиака (+3% к 2024 году), сообщал Росстат.

В мае 2025 года Европарламент одобрил поэтапное повышение импортных пошлин на удобрения из России. С 1 июля в дополнение к действующей адвалорной ставке в 6,5% была введена специфическая пошлина в размере 40 евро за тонну для азотных и 45 евро за тонну для сложных удобрений. Специфическая ставка будет поэтапно повышаться в 2026-2027 годах и в середине 2028 года вырастет до заградительного уровня (315 евро и 430 евро за тонну соответственно).