В Бундесбанке заявили, что нападки Трампа на ФРС провоцируют бегство инвесторов от активов США

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Нападки президента США Дональда Трампа на Федеральную резервную систему (ФРС) порождают недоверие к американским институтам и провоцируют отток капитала из американских активов и доллара, заявил глава Бундесбанка и член совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) Йоахим Нагель.

Выступая в четверг на мероприятии, посвященном 90-летию бывшего главного экономиста ЕЦБ и Бундесбанка Отмара Иссинга, Нагель рассказал о результатах недавнего исследования германского ЦБ, охватывающего период с начала 2025 года.

Исследование показало, что каждый раз, когда Трамп начинал оказывать давление на ФРС, это приводило к снижению доходности гособлигаций США, котировок американских акций и курса доллара, а также к подорожанию золота.

Авторы исследования объясняют это переоценкой рисков и переключением инвесторов на активы, которые они считают более безопасными, в том числе на казначейские облигации, золото, валюты других стран и акции неамериканских компаний.

Это говорит о том, что инвесторы не только ждут смягчения денежно-кредитной политики в США, они обеспокоены, что центральный банк может утратить независимость и это будет иметь значительные последствия, отметил Нагель.

"Посягательства на независимость центрального банка могут привести к нежелательным результатам", - резюмировал глава Бундесбанка.

Резкая критика со стороны американского президента в адрес ФРС и, в частности, главы Федрезерва Джерома Пауэлла, вызвала по всему миру широкие опасения относительно способности центрального банка США сохранить автономность и продолжать принимать решения по процентной ставке без оглядки на позицию главы государства, отмечает Bloomberg.