Поиск

ЕС с 2027 г. запретил покупку газоконденсата, производимого на СПГ-заводах в РФ

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Евросоюз в 20-м пакете санкций расширил запрет на покупку, импорт или трансфер российских нефти и нефтепродуктов газоконденсатом, который поступает с заводов по производству сжиженного природного газа (СПГ), говорится в официальном журнале ЕС.

Совет ЕС в четверг утвердил очередной, 20-й санкционный пакет в отношении России, согласовав также процедуру выделения кредита для Украины в 90 млрд евро.

ЕС РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

