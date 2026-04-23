В Ереване с сожжения флага Турции началось шествие в связи с годовщиной геноцида армян 1915 г.

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Традиционное факельное шествие, посвященное 111-летней годовщине геноцида армян в Османской империи, проходит в четверг вечером в Ереване.

Факельное шествие, организованное молодежным союзом Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн", стартовало с площади Республики в центре Еревана, где расположено здание правительства Армении.

Участники зажгли факелы от огня сожженного флага Турции. В сопровождении полиции процессия направляется к мемориальному комплексу памяти жертв геноцида армян "Цицернакаберд".

Шествие проводится в Ереване ежегодно с 2000 года.

Турция не признает геноцид армян.

Факт геноцида армянского народа в Османской империи, жертвами которого стали до 1,5 млн этнических армян, признан рядом государств. Первым в 1965 году это сделал Уругвай, примеру которого последовали Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия, Польша, Литва, Словакия, Швеция, Швейцария, Греция, Кипр, Ливан, Канада, Венесуэла, Аргентина, Бразилия, Чили, Ватикан, Боливия, Чехия, Австрия, Люксембург и США. Геноцид армян признали Европарламент и Всемирный совет церквей.

Госдума России в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 гг. на его исторической родине - в Западной Армении".

Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. С 2022 года Ереван и Анкара на уровне спецпредставителей ведут переговоры по открытию границы для граждан третьих стран и нормализации отношений.

