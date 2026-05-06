Армения и Турция близки к открытию границы

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU -Армяно-турецкий диалог достиг уровня, позволяющего открыть границы между странами, заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

"У нас прекрасный диалог с Турцией. Армяно-турецкий диалог достиг достаточного уровня, чтобы дать благоприятные результаты", - сказал Мирзоян на форуме "Ереванский диалог" в среду.

По его словам, 5 мая в рамках саммита Европейского политического сообщества в Ереване представители Армении и Турции подписали меморандум о совместном восстановлении исторического Анийского моста на границе двух стран, недавно прошло третье заседание рабочей группы по восстановлению железнодорожного сообщения между Арменией и Турцией по маршруту Гюмри-Карс.

"Мы выразили взаимную готовность к установлению дипломатических отношений, выразили взаимный интерес и готовность полностью открыть границу. Это произойдет, поскольку диалог наш достиг достаточного уровня", - заявил Мирзоян.

Он также заявил, что, хотя соглашение о мире между Арменией и Азербайджаном пока не подписано, мир между странами уже установился.

"У нас уже настоящий мир. На границе с Азербайджаном не было происшествий, не было жертв в результате обстрелов. Азербайджан снял ограничения на экспорт товаров через свою территорию в Армению. Это уже большой шаг к миру. Мы также начали двустороннюю торговлю с Азербайджаном, покупаем у Азербайджана нефтепродукты, а также будем продавать некоторые товары азербайджанским компаниям. Это действительно доказательство мира", - сказал Мирзоян.

Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница закрыта с 1993 года по инициативе Анкары из-за карабахского конфликта.

С 2022 года Ереван и Анкара на уровне спецпредставителей ведут переговоры об открытии границы для граждан третьих стран и нормализации отношений. Первая встреча спецпредставителей состоялась в Москве 14 января 2022 года.

4 мая по итогам встречи в Ереване премьера Армении Никола Пашиняна и вице-президента Турции Джевдета Йылмаза, на которой стороны обсудили процесс нормализации отношений, был подписан протокол о реализации работ по совместному восстановлению исторического моста Ани (Шелкового пути), расположенного на границе Армении и Турции.