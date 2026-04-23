В Грузии на десять лет осужден бывший министр обороны Бурчуладзе

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Бывший министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе в четверг признан Тбилисским городским судом виновным и приговорен к десяти годам лишения свободы, сообщают грузинские СМИ.

Решением суда Бурчуладзе лишен личного недвижимого имущества в Испании и Грузии.

Экс-министр обороны обвинялся по статьям Уголовного кодекса о злоупотреблении служебным положением и легализации незаконных доходов.

Согласно обвинительному заключению, в 2023 году с помощью своих подчиненных Бурчуладзе принял участие в махинациях по закупке медицинского оборудования для министерства обороны и присвоил крупную сумму денег (около 495 тысяч долларов).

Бурчуладзе был арестован в сентябре 2025 года. Он занимал пост министра обороны Грузии в 2021-2024 годах.



