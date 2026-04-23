Пашинян осудил сожжение флага Турции в Ереване

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян осуждает факт сожжения флага Турции в центре Еревана и оценивает это действие как провокационное, заявила его пресс-секретарь Назели Багдасарян агентству "Арменпресс".

"Премьер-министр Пашинян осуждает подобное поведение, оценивая его как безответственное и недопустимое. Сожжение флага международно признанного государства, особенно соседней страны, не может быть удостоено главой государства иной оценки. Это явно провокационное и вызывающее напряженность поведение", - сказала Багдасарян.

Традиционное факельное шествие, посвящённое 111-летней годовщине геноцида армян в Османской империи, проходит в четверг вечером в Ереване. Шествие, организованное молодёжным союзом Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн", стартовало с площади Республики в центре Еревана, где расположено здание правительства Армении.

Участники зажгли факелы от огня сожжённого флага Турции. В сопровождении полиции процессия направляется к мемориальному комплексу памяти жертв геноцида армян "Цицернакаберд".

Шествие проводится в Ереване ежегодно с 2000 года.

Турция не признаёт геноцид армян. Между Анкарой и Ереваном отсутствуют дипломатические отношения, граница закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. С 2022 года Ереван и Анкара на уровне спецпредставителей ведут переговоры по открытию границы для граждан третьих стран и нормализации отношений.

