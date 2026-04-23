ВМС США перехватили 33 связанных с Ираном судна

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Корабли ВМС США с начала блокады перехватили 33 торговых судна, вышедших из иранских портов или направлявшихся в них, сообщило в четверг Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

По данным командования, все эти суда, получив указания американских ВМС развернулись или вернулись обратно в порт. При этом большинство из них были нефтяными танкерами.

Как уточили в CENTCOM, в рамках операции в районе Оманского залива и Аравийского моря задействованы более 17 военных кораблей, в том числе авианосец, ракетные эсминцы, большие десантные корабли и боевой корабль прибрежной зоны, и свыше ста истребителей, вертолетов, беспилотников, самолетов заправщиков и разведывательных самолетов. Поставленные задачи выполняют более 10 тыс. американских моряков, морских пехотинцев и летчиков.

Ранее в четверг Индо-Тихоокеанское командование ВС США (INDOPACOM) сообщило, что американские ВМС перехватили и взяли на абордаж в Индийском океане связанный с Ираном нефтяной танкер M/T Majestic X, который находится под американскими санкциями.

"Американские силы провели морскую операцию по перехвату и досмотру подсанкционного танкера M/T Majestic X, перевозившего иранскую нефть в Индийском океане в зоне ответственности INDOPACOM", - говорится в заявлении.

"Мы будем продолжать глобальные усилия по обеспечению соблюдения морского законодательства для пресечения незаконных сетей и перехвата судов, находящихся под санкциями и оказывающих материальную поддержку Ирану, - везде, где они действуют", - подчеркнули в INDOPACOM.

Командование опубликовало видео и фото операции по абордажу, на которых видно, как американские военнослужащие с двух вертолетов спускаются по канатам на палубу танкера.

Во вторник американские ВМС перехватили и взяли на абордаж связанный с Ираном нефтяной танкер M/T Tifani, который шел в Индийском океане в 700 км к востоку от Шри-Ланки. Он перевозил 300 тыс. тонн сырой нефти из Ирана в Сингапур.