Третий по счету американский авианосец прибыл на Ближний Восток

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS George H. W. Bush в четверг прибыла на Ближний Восток для усиления размещенной в регионе военно-морской группировки, сообщило в четверг Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"Авианосец USS George H.W. Bush (CVN 77) идет по Индийскому океану в зоне ответственности Центрального командования США", - говорится в сообщении.

В состав группы помимо авианосца, на борту которого размещено 48 боевых истребителей F/A-18E/F, входят эсминцы USS Mason, USS Donald Cook и USS Ross, оснащенные крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км.

С его прибытием CENTCOM теперь располагает тремя авианосными ударными группами на Ближнем Востоке.

В Аравийском море боевое дежурство несет авианосец USS Abraham Lincoln, а также более 16 других боевых кораблей, в том числе ракетные эсминцы и большие десантные корабли. Они задействованы в обеспечении американской военной блокады связанных с Ираном коммерческих судов, входящих или выходящих из иранских портов.

В Красном море находится авианосец USS Gerald R. Ford. В его авианосную группу входят три ракетных эсминца.