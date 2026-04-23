Две трети первого транша кредита Киеву в 45 млрд евро пойдут на оборонные нужды

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Европейской комиссии ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что первый транш 90-миллиардного кредита Украине в объеме 45 млрд евро будет выплачен в текущем квартале.

"Я думаю, что первый транш в 45 млрд евро, выделенный на 2026 год, можно будет выплатить уже в этом квартале. Мы договорились, что одна треть кредита пойдет на бюджетные нужды, а две трети - на оборону", - сказала глава ЕК в четверг в Айя-Напе перед началом неформальной встречи глав государств и правительств стран ЕС 23-24 апреля, которая проходит на Кипре.

Фон дер Ляйен уточнила, что первый кредитный пакет будет предназначен для производства БПЛА: "беспилотников из Украины для Украины".