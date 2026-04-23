Трамп предупредил, что у Ирана мало времени на договоренности с США

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана остается все меньше времени на то, чтобы договориться с США.

"Я, возможно, самый не поддающийся давлению человек из всех, кто когда-либо занимал эту должность. У меня есть все время в мире, но у Ирана - нет: время идет!" - написал Трамп в соцсети TruthSocial.

По словам Трампа, "ВМС Ирана лежат на дне моря, их ВВС разгромлены, их средства ПВО и радары уничтожены, их лидеров больше нет с нами, блокада плотная и сильная, и дальше будет только хуже - время не на их стороне!".

Президент США подчеркнул, что "сделка будет заключена только тогда, когда это будет уместно и выгодно для США, наших союзников и, по сути, для остального мира".