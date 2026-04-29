Странам ЕС рекомендовано ускорить внедрение проверки возраста пользователей интернета

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия приняла рекомендацию с призывом к странам Евросоюза ускорить внедрение европейского приложения для проверки возраста пользователей интернета и сделать его доступным к концу года.

"Эффективная и сохраняющая конфиденциальность проверка возраста - это следующий элемент головоломки, к завершению которой мы приближаемся, продвигаясь к такому онлайн-пространству, где наши дети будут находиться в безопасности и смогут использовать его позитивно и ответственно, без ограничения прав взрослых", - заявила исполнительный заместитель председателя ЕК Хенна Вирккунен.

Еврокомиссия разработала проект европейского приложения для проверки возраста, которое позволяет пользователям "подтвердить соответствие требуемому возрастному порогу, не раскрывая свой точный возраст, личность или любые другие личные данные".

В принятой рекомендации ЕК указаны действия, которые страны должны предпринять для обеспечения быстрой доступности и взаимной совместимости решения для проверки возраста в ЕС.

В ЕК считают, что "безопасное, надежное и обеспечивающее конфиденциальность приложение для проверки возраста является ключевым шагом в защите детей от вредного и неприемлемого контента в интернете".

Теперь странам ЕС предстоит внедрить и адаптировать приложение для своих граждан. В соответствии с Законом ЕС о цифровых услугах онлайн-платформы должны обеспечивать высокий уровень защиты несовершеннолетних в интернете, напомнили в ЕК.

Израиль объявил о санкциях против инициативы "Глобальная флотилия Сумуд" по поставке грузов в сектор Газа

Рубио обвинил Кубу в предоставлении территории разведкам стран-противников США

