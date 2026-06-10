Dow Jones завершил торги в плюсе

S&P 500 и Nasdaq снизились

Фото: Rick Gershon/Getty Images

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Dow Jones Industrial Average завершил торги во вторник в небольшом плюсе, S&P 500 и Nasdaq Composite снизились.

Американский фондовый рынок открылся уверенным ростом благодаря подъему котировок акций чипмейкеров, а также сигналам деэскалации конфликта на Ближнем Востоке. Однако новые события в регионе ослабили оптимизм инвесторов в отношении перспектив урегулирования конфликта, а импульс к росту в технологическом секторе постепенно сошел на нет.

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что Иран сбил один из американских вертолетов Apache над Ормузским проливом. Он заявил, что Вашингтон обязан ответить на этот инцидент, несмотря на то, что оба пилота не пострадали.

"США должны обязательно ответить на эту атаку", - подчеркнул Трамп.

Ранее Иран и Израиль заявили о прекращении атак друг против друга, что было воспринято инвесторами как сигнал о возможности продвижения мирных переговоров.

Отчет министерства торговли США, опубликованный во вторник, показал снижение дефицита внешнеторгового баланса страны в апреле на 1,2% относительно предыдущего месяца - до $55,9 млрд. Согласно пересмотренным данным, в марте отрицательное сальдо торгового баланса составило $56,6 млрд, а не $60,3 млрд, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали сокращения дефицита до $56,1 млрд с объявленного ранее мартовского уровня, по данным Trading Economics.

Национальная ассоциация риелторов (NAR) США сообщила о росте продаж на вторичном рынке жилья в мае на 3,2% относительно предыдущего месяца, до 4,17 млн домов в пересчете на годовые темпы. Эксперты в среднем ожидали увеличения продаж до 4,07 млн домов.

Лидерами роста среди компонентов Dow Jones по итогам торгов стали акции Home Depot Inc. (+3,8%), Sherwin-Williams Co. (+3,7%), Nike Inc. (+3,3%).

В числе лидеров снижения оказались бумаги Apple Inc. (-3,6%), которая представила ИИ-версию голосового помощника Siri, созданную в сотрудничестве с Google, в ходе своей ежегодной Всемирной конференции для разработчиков (WWDC).

Резко подешевели также акции Salesforce Inc. (-3,9%), Cisco Systems Inc. (-3,1%), Microsoft Corp. (-2%).

Капитализация Micron Technology Inc. к закрытию рынка снизилась на 1,4%, Broadcom Inc. - на 1,1%, Intel Corp. - на 2,1%, Nvidia Corp. - на 0,2%.

Цена бумаг разработчика противораковых препаратов Nuvalent Inc. взлетела на 39,3% на информации о том, что британская GSK покупает компанию за $10,6 млрд.

Акции оператора дата-центров Applied Digital Corp. подорожали на 2,4%. Компания сообщила о заключении с крупным арендатором мощностей соглашения сроком на 15 лет, которое принесет ей доход в $5,2 млрд за это время.

Рыночная стоимость J.M. Smucker Co. подскочила на 10,4%. Американский производитель продуктов питания завершил четвертый квартал 2026 финансового года с чистой прибылью, а рост выручки компании совпал с ожиданиями рынка.

Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка во вторник увеличился на 0,17% - до 50872,11 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 0,26% - до 7386,65 пункта.

Индекс Nasdaq Composite снизился на 0,97%, составив 25678,82 пункта.