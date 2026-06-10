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КСИР заявил, что атаковал 21 американскую цель и уничтожил четыре

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В Корпусе стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявили, что в среду утром атаковали 21 американскую цель и уничтожили четыре из них в ответ на удары вооруженных сил США по иранскому побережью и островам в Ормузском проливе, передают государственные СМИ исламской республики.

В заявлении сообщается о нанесении ударов беспилотниками по 5-му флоту США в Бахрейне, базе Али Аль-Салем в Кувейте, а также об ударе ракетами большой дальности по авиабазе Муваффак-Салти в Иордании.

КСИР среди прочего утверждает, что уничтожил ангар истребителей F-35 ВВС США на базе в Иордании и сбил американский беспилотник MQ-9 в небе над иранским городом Джем.

Эскалация конфликта Ирана и США произошла после того, как американские военные атаковали остров Кешм и места дислокации систем ПВО вдоль иранского побережья в Ормузском проливе, обвинив Иран в уничтожении вертолета Apache.

Хроника 28 февраля – 10 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран КСИР США
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