КСИР заявил, что атаковал 21 американскую цель и уничтожил четыре

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В Корпусе стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявили, что в среду утром атаковали 21 американскую цель и уничтожили четыре из них в ответ на удары вооруженных сил США по иранскому побережью и островам в Ормузском проливе, передают государственные СМИ исламской республики.

В заявлении сообщается о нанесении ударов беспилотниками по 5-му флоту США в Бахрейне, базе Али Аль-Салем в Кувейте, а также об ударе ракетами большой дальности по авиабазе Муваффак-Салти в Иордании.

КСИР среди прочего утверждает, что уничтожил ангар истребителей F-35 ВВС США на базе в Иордании и сбил американский беспилотник MQ-9 в небе над иранским городом Джем.

Эскалация конфликта Ирана и США произошла после того, как американские военные атаковали остров Кешм и места дислокации систем ПВО вдоль иранского побережья в Ормузском проливе, обвинив Иран в уничтожении вертолета Apache.