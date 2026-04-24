Трамп продлил приостановку действия "закона Джонса" для сдерживания цен на энергоресурсы

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп продлил еще на 90 дней приостановку действия "Закона о торговом флоте" (более известного как "закон Джонса"), сообщила представитель Белого дома Тейлор Роджерс в соцсети X.

В марте действие закона было приостановлено на 60 дней - до 17 мая с целью снижения стоимости транспортировки нефти, газа и других сырьевых товаров в США.

"Закон Джонса", существующий в современном виде с 1920 года, требует, чтобы перевозки грузов между портами США осуществлялись только судами под американским флагом, построенными на американских верфях и принадлежащими американским гражданам.

Приостановка его действия позволяет иностранным судам перевозить ряд товаров между портами США, в том числе нефть, уголь, нефтепродукты, природный газ, СПГ и удобрения.

"Данные, собранные после изначальной приостановки действия закона, показали, что существенно более крупный объем поставок смог достигать американских портов быстрее", - отметила Роджерс.

Это решение поможет обеспечить стабильные поставки основных энергоресурсов, промышленных материалов и сельскохозяйственной продукции в США, заявила она.