Аракчи отправляется в международное турне и посетит Пакистан, Оман и Россию

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в пятницу отправится в поездку, в ходе которой посетит Пакистан, Оман и Россию, сообщает агентство ИРНА.

"Глава МИД Ирана начнет вечером в пятницу свою поездку в Исламабад, Маскат и Москву", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что цель заключается, в частности, в проведении "двусторонних консультаций, обсуждении последних событий в регионе".