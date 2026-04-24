Азербайджанский Yelo Bank назвал недоразумением попадание под санкции Евросоюза

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Азербайджанский Yelo Bank, включенный в 20-й пакет санкций Евросоюза против России, продолжает оказывать услуги клиентам в штатном режиме и рассчитывает в короткие сроки решить вопрос с санкционными ограничениями, заявила кредитная организация.

Санкции ЕС предполагают ограничения на транзакции с Yelo Bank.

"Yelo Bank осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с нормами международного права и законодательства Азербайджана. Банк неукоснительно соблюдает санкционные режимы министерства финансов США (OFAC), Европейского союза и ООН, а также придерживается международных стандартов и национальных требований в области противодействия легализации денежных средств и финансированию терроризма (AML/CFT)", - отмечается в заявлении.

"Упомянутое решение ЕС носит исключительно технический характер и связано с использованием системы передачи финансовых сообщений. Несмотря на то, что банк был подключен к указанной системе ранее, в настоящее время сотрудничество с данной платформой официально прекращено, и никакие операции через нее не проводятся", - говорится в нем.

Yelo Bank подчеркивает, что, являясь азербайджанским банком со 100%-ным местным капиталом, видит своей приоритетной задачей поддержку развития микро, малого и среднего предпринимательства, а также предоставление услуг для населения страны. Финансовая стабильность банка сохраняется на высоком уровне.

"В настоящее время инициирована официальная работа с профильными структурами и юридическими инстанциями для рассмотрения и урегулирования данного вопроса. Мы выражаем уверенность, что возникшее недоразумение будет разрешено в кратчайшие сроки", - добавляет кредитная организация.

Yelo Bank действует в Азербайджане с 1994 года. Основным акционером банка является Марина Кулишова (доля в капитале 98,94%).