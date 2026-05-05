Баку и Брюссель обсудили возобновление переговоров о стратегическом партнерстве

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на встрече в Баку отметили важность возобновления переговоров по новому двустороннему соглашению о стратегическом партнерстве, сообщили в азербайджанском МИД.

"В ходе встреч в формате тет-а-тет и в расширенном составе стороны детально рассмотрели текущее состояние и перспективы отношений между Азербайджаном и ЕС. Была подчеркнута интенсивность политического диалога, важность взаимных визитов на высшем уровне. Наряду с этим отмечена важность механизмов диалога между Азербайджаном и ЕС, возобновления переговоров по новому двустороннему соглашению (о стратегическом партнерстве - ИФ) и переговоров по "Приоритета партнёрства", - говорится в сообщении.

Кроме этого, стороны обсудили возможности расширения сотрудничества в сферах экономики, торговли, энергетической безопасности, транспорта и логистики, зеленой энергетики и цифровизации. На встрече, как сообщил МИД, отмечен вклад Азербайджана в энергетическую безопасность Европы.

Байрамов проинформировал Каллас о текущей ситуации в регионе, состоялся обмен мнениями о процессе нормализации отношений Азербайджана с Арменией. Министр подтвердил приверженность Азербайджана обеспечению устойчивого мира и стабильности в регионе.

14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Еврокомиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Документ должен заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года. Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.

Соглашение о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и ЕС включает четыре блока. В настоящее время открытыми остаются некоторые вопросы по торгово-экономической части. Баку ранее заявлял, что текст соглашения согласован на 90%. Переговоры между сторонами по данному документу не велись в течение последних нескольких лет.

