Возобновление переговоров США и Ирана возможно в ближайшие дни

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Власти Пакистана полагают, что США и Иран могут провести новый раунд переговоров в течение последующих 36-72 часов, американский президент Дональд Трамп тоже считает возможным такое развитие событий, сообщает в среду New York Post.

"Источники в Исламабаде отмечают, что его посреднические усилия в работе с Тегераном приносят плоды, и вновь появилась возможность организовать мирные переговоры - в течение 36-72 часов", - информирует издание.

Газета также попросила прокомментировать эту информацию президента США Дональда Трампа, и он дал письменный ответ, в котором допустил вероятность такого развития событий.

"Это возможно!" - написал Трамп.

В свою очередь пакистанский источник отметил, что Исламабад продолжает работу с Тегераном, и подчеркнул, что Пакистан по-прежнему играет ключевую посредническую роль в контактах Вашингтона и Тегерана. Он также положительно оценил обстановку, складывающуюся между США и Ираном.

"Перемирие держится, несмотря на ожесточенную риторику, и оно указывает на положительный настрой обеих сторон. Ни одна из сторон не ведет военную эскалацию", - заверил он.

Во вторник Трамп заявил, что принял решение продлить перемирие "пока иранцы не представят свое предложение, и обсуждения завершатся, тем или иным образом". При этом он подчеркнул, что морская блокада продолжится, а американские военные будут сохранять готовность.