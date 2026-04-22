Иран опроверг возможность возобновления переговоров с США в ближайшие дни

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Позиция Ирана по поводу отказа от переговоров с США остается неизменной, сообщает в среду "Тасним".

"До настоящего момента никаких изменений в позицию Ирана - не участвовать в переговорах - внесено не было", - говорится в сообщении агентства.

В публикации также отмечается, что "у Ирана пока нет планов вести переговоры в пятницу".

Ранее американская газета New York Post сообщила, что США и Иран могут провести новый раунд переговоров в течение последующих 36-72 часов.

"Источники в Исламабаде отмечают, что его посреднические усилия в работе с Тегераном приносят плоды, и вновь появилась возможность организовать мирные переговоры - в течение 36-72 часов", - информирует издание.

Газета также попросила прокомментировать эту информацию президента США Дональда Трампа, и он дал письменный ответ, в котором допустил вероятность такого развития событий. "Это возможно!" - написал Трамп.

В свою очередь, пакистанский источник отметил, что Исламабад продолжает работу с Тегераном, и подчеркнул, что Пакистан по-прежнему играет ключевую посредническую роль в контактах Вашингтона и Тегерана. Он также положительно оценил обстановку, складывающуюся между США и Ираном.

"Перемирие держится, несмотря на ожесточенную риторику, и оно указывает на положительный настрой обеих сторон. Ни одна из сторон не ведет военную эскалацию", - обратил внимание он.

Во вторник Трамп заявил, что принял решение продлить перемирие, "пока иранцы не представят свое предложение и обсуждения завершатся тем или иным образом". При этом он подчеркнул, что морская блокада продолжится, а американские военные будут сохранять готовность.