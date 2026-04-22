Иран опроверг возможность возобновления переговоров с США в ближайшие дни

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Позиция Ирана по поводу отказа от переговоров с США остается неизменной, сообщает в среду "Тасним".

"До настоящего момента никаких изменений в позицию Ирана - не участвовать в переговорах - внесено не было", - говорится в сообщении агентства.

В публикации также отмечается, что "у Ирана пока нет планов вести переговоры в пятницу".

Ранее американская газета New York Post сообщила, что США и Иран могут провести новый раунд переговоров в течение последующих 36-72 часов.

"Источники в Исламабаде отмечают, что его посреднические усилия в работе с Тегераном приносят плоды, и вновь появилась возможность организовать мирные переговоры - в течение 36-72 часов", - информирует издание.

Газета также попросила прокомментировать эту информацию президента США Дональда Трампа, и он дал письменный ответ, в котором допустил вероятность такого развития событий. "Это возможно!" - написал Трамп.

В свою очередь, пакистанский источник отметил, что Исламабад продолжает работу с Тегераном, и подчеркнул, что Пакистан по-прежнему играет ключевую посредническую роль в контактах Вашингтона и Тегерана. Он также положительно оценил обстановку, складывающуюся между США и Ираном.

"Перемирие держится, несмотря на ожесточенную риторику, и оно указывает на положительный настрой обеих сторон. Ни одна из сторон не ведет военную эскалацию", - обратил внимание он.

Во вторник Трамп заявил, что принял решение продлить перемирие, "пока иранцы не представят свое предложение и обсуждения завершатся тем или иным образом". При этом он подчеркнул, что морская блокада продолжится, а американские военные будут сохранять готовность.

Bloomberg сообщил о почти остановившемся движении судов через Ормузский пролив

 Bloomberg сообщил о почти остановившемся движении судов через Ормузский пролив

Трамп осознает, что блокада Ормузского пролива вредит мировой экономике

 Трамп осознает, что блокада Ормузского пролива вредит мировой экономике

Автомобильное топливо в ЕС в марте подорожало на 12,9% год к году

Иран согласится на переговоры с США, когда увидит шансы на успех

 Иран согласится на переговоры с США, когда увидит шансы на успех

Из-за вызванных войной с Ираном логистических сбоев Россия помогает Сейшелам продуктами

Молдавский олигарх, бывший лидер Демпартии Плахотнюк осужден на 19 лет

 Молдавский олигарх, бывший лидер Демпартии Плахотнюк осужден на 19 лет

Постпреды ЕС одобрили 20-й пакет санкций против РФ и кредит для Украины

 Постпреды ЕС одобрили 20-й пакет санкций против РФ и кредит для Украины

Молдавия с 25 апреля планирует отменить режим ЧП в энергетике

 Молдавия с 25 апреля планирует отменить режим ЧП в энергетике

Lufthansa отменит 20 тысяч летних рейсов для экономии топлива

"Укртранснафта" сообщила о готовности возобновить транзит нефти в Венгрию и Словакию по "Дружбе"
