Трамп заявил, что США вернут $159 млрд собранных пошлин по решению Верховного суда

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что власти будут вынуждены вернуть $159 млрд собранных пошлин из-за решения Верховного суда.

"Лицам и компаниям, которые десятилетиями пользовались невыгодным положением нашей страны, теперь должны вернуть $159 млрд из-за ужасного и нелепого решения Верховного суда США по тарифам", - написал Трамп в соцсети X.

Трамп отметил, что лучше бы Верховный суд оставил эти средства в ведении американских властей.

В феврале Верховный суд США признал незаконным решение Трампа о введении в 2025 году пошлин на импорт товаров из большинства стран. Судьи пришли к выводу, что принятый в 1977 году закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) не дает главе государства права вводить подобные пошлины.

В итоге судья американского Федерального суда по вопросам международной торговли Ричард Итон предписал администрации Трампа начать возврат импортерам более чем $130 млрд, полученных в результате введения в прошлом году глобальных пошлин.

Вслед за этим множество компаний обратилось с исками в суд, присоединившись к сотням других, подавших иски еще до решения Верховного суда. Всего зарегистрировано более 2 тыс. исков, в том числе от FedEx, Costco, Goodyear, Pandora и Barnes & Noble.