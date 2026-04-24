Трамп заявил, что США вернут $159 млрд собранных пошлин по решению Верховного суда

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что власти будут вынуждены вернуть $159 млрд собранных пошлин из-за решения Верховного суда.

"Лицам и компаниям, которые десятилетиями пользовались невыгодным положением нашей страны, теперь должны вернуть $159 млрд из-за ужасного и нелепого решения Верховного суда США по тарифам", - написал Трамп в соцсети X.

Трамп отметил, что лучше бы Верховный суд оставил эти средства в ведении американских властей.

В феврале Верховный суд США признал незаконным решение Трампа о введении в 2025 году пошлин на импорт товаров из большинства стран. Судьи пришли к выводу, что принятый в 1977 году закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) не дает главе государства права вводить подобные пошлины.

В итоге судья американского Федерального суда по вопросам международной торговли Ричард Итон предписал администрации Трампа начать возврат импортерам более чем $130 млрд, полученных в результате введения в прошлом году глобальных пошлин.

Вслед за этим множество компаний обратилось с исками в суд, присоединившись к сотням других, подавших иски еще до решения Верховного суда. Всего зарегистрировано более 2 тыс. исков, в том числе от FedEx, Costco, Goodyear, Pandora и Barnes & Noble.

Минюст США одобрил расстрелы и смертельные инъекции при смертной казни

 Минюст США одобрил расстрелы и смертельные инъекции при смертной казни

Tesla начала выпуск Cybercab

 Tesla начала выпуск Cybercab

Иранская делегация пока планирует переговоры только пакистанскими посредниками

 Иранская делегация пока планирует переговоры только пакистанскими посредниками

DeepSeek выпустил "самую мощную" ИИ-модель с открытым кодом

 DeepSeek выпустил "самую мощную" ИИ-модель с открытым кодом

Парламент Молдавии принял решение об отмене режима ЧП в энергетике

 Парламент Молдавии принял решение об отмене режима ЧП в энергетике
