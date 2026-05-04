В ЕК подтвердили готовность отвечать на нарушения США обязательств по торговому соглашению

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Евросоюз выполняет свои обязательства по торговому соглашению с США, но в ответ на такие угрозы, как увеличение таможенных пошлин на европейские автомобили, Брюссель готов защищать свои интересы, заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Тома Ренье.

"Мы находимся в контакте с нашими американскими коллегами. Идея в том, чтобы ясно видеть их обязательства. Мы выступаем за то, чтобы трансатлантические отношения были предсказуемыми и взаимно выгодными. Но мы четко заявляем, что, если Соединенные Штаты примут меры, противоречащие нашему совместному заявлению, мы, не колеблясь, прибегнем к другим опциям, позволяющим защитить интересы Европейского союза", - заявил он.

На вопрос, зачем нужно такое торговое соглашение с США, если из-за океана постоянно звучат угрозы его нарушить, он ответил, что "это не первый раз, когда нам угрожают, и не первый раз когда мы вам заявляем, что сохраняем спокойствие и что мы реализуем совместное заявление в интересах наших предприятий и наших граждан и даже предприятий и граждан по обе стороны Атлантики".

Отвечая на вопрос о повторяющихся утверждениях Брюсселя о том, что ЕС сохраняет готовыми любые варианты ответа США, и на просьбу объяснить, каковы эти варианты, Ренье сказал, что избегает деталей, чтобы не "вдаваться в спекулятивные угрозы, которые не конкретизированы".

"Мы гарантировали наивысшую стабильность и самую полную реализацию совместного заявления. И это то, что мы продолжим делать. Мы не будем реагировать ради эскалации раздающихся угроз, мы ожидаем конкретики", - подчеркнул пресс-секретарь.

Он также назвал Евросоюз самым надежным партнером, который неукоснительно выполняет свои обязательства по заключенным соглашениям. "Это причина, по которой с первого дня мы реализуем совместное заявление, и мы готовы и дальше соблюдать наши обязательства. Мы работаем в соответствии с классическими законодательными процедурами", - пояснил представитель ЕК.

Совместное заявление США и ЕС - это политическое рамочное соглашение о торговле, заключенное в августе 2025 года. Как ожидалось, оно должно было создать основу для снижения торговой напряженности и стабилизации трансатлантических экономических отношений. Этот документ представляет собой именно совместное заявление (Joint Statement), а не полноценный юридически обязывающий договор. Он описывает взаимные намерения и уступки, но многие ключевые детали требуют дальнейших переговоров.

Президент США Дональд Трамп заявил 1 мая, что размер американских пошлин на легковые машины и грузовики из Евросоюза составит впредь 25%. "На следующей неделе я увеличу размер пошлин на машины и грузовики из Евросоюза. Пошлины поднимутся до 25%", - написал Трамп в соцсети Truth Social.