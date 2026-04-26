Axios узнал, что Израиль отправлял батарею ПРО "Железный купол" в ОАЭ для отражения ударов Ирана

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Израильские власти перебросили батарею ПРО "Железный купол" и ее операторов в ОАЭ в начальный период операции США и Израиля против Ирана и его ответных ударов, сообщает в воскресенье Axios со ссылкой на двух израильских и одного американского чиновников.

"По словам израильских официальных лиц, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху приказал Армии обороны Израиля отправить батарею ПРО "Железный купол" и несколько десятков ее операторов посла звонка президента ОАЭ Мухаммеда Бен Заиад Аль Нахайяна", - информирует портал.

Axios уточняет, что это первый раз, когда "Железный купол" отправили в другую страну. Ранее информацию о развертывании системы не делали достоянием общественным.

Один из израильских собеседников сообщил, что "Железный купол" в ОАЭ перехватил несколько десятков иранских ракет.

Также официальные лица Израиля и ОАЭ заявляли о тесной координации с начала конфликта в регионе. Вместе тем, по данным Axios, ВВС Израиля наносили удары по ракетным установкам на юге Ирана, прежде чем они смогли бы запускать ракеты по ОАЭ и другим странам Персидского залива.

По информации властей ОАЭ, после начала конфликта Иран запустил по Эмиратам примерно 550 баллистических и крылатых ракет, свыше 2,2 тыс. дронов. Большинство удалось сбить, однако некоторым удалось поразить военные и гражданские цели на территории ОАЭ.