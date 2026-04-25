Трамп заявил, что отказ от поездки переговорщиков не означает возобновления ударов по Ирану

Фото: Roberto Schmidt/Getty Images

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что отмена поездки переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Исламабад на переговоры с Ираном не означает возобновления боевых действий.

"Нет, это не означает этого. Мы еще не думали о таком (о возобновлении военной операции - ИФ)", - приводит ответ Трампа на соответствующий вопрос портал Axios.

Кроме того, Трамп опубликовал пост в соцсети X, где вновь отметил, что в руководстве Ирана якобы существуют разногласия по поводу переговоров с США.

"Кроме того, в их "руководстве" царит ужасающая междоусобица и неразбериха. Никто не знает, кто главный, включая их самих. А все козыри в наших руках, а у них - ни одного!", - написал он.

Ранее в субботу Трамп заявил, что решил не давать разрешение своим переговорщикам Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру на поездку в Пакистан для переговоров с Ираном.

"Они больше не будут совершать 18-часовые перелеты лишь для того, чтобы посидеть там и проводить бесполезные обсуждения", - приводит его слова Fox News.

Говоря о дальнейшем переговорном процессе, Трамп отметил, что "иранцы могут связаться с нами в любое время, когда захотят". По его словам, такие телефонные контакты были бы проще, чем очные переговоры.

Ранее телеканал CNN сообщал, что Уиткофф и Кушнер вылетели в Исламабад. Предполагалась встреча Уиткоффа и Кушнера с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, передавали СМИ.

Сам Аракчи ранее в субботу завершил переговоры в Пакистане и уже покинул эту страну. Ожидается, что следующий пункт его международного турне - Оман. Затем, как сообщалось, иранский министр планирует посетить Россию.

Хроника 28 февраля – 25 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Исламабад Дональд Трамп США
