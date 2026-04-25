Иран пригрозил ответными мерами в связи с блокадой своих портов ВМС США

Фото: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Центральный штаб вооруженных сил Ирана в субботу пригрозил принять ответные меры в связи с блокадой иранских портов ВМС США, передает государственное телевидение IRIB.

"Если агрессивные американские военные продолжат блокаду, бандитизм и пиратство в регионе, они должны быть готовы к ответным действиям со стороны мощных вооруженных сил Ирана", - говорится в заявлении.

"Мы готовы и полны решимости, отслеживая поведение и передвижения врагов в регионе и продолжая контролировать стратегически важный Ормузский пролив, нанести еще больший ущерб американским сионистским врагам в случае новой агрессии", - добавили в штабе.

Как сообщало Центральное командование ВС США (CENTCOM), с начала американской блокады Ормузского пролива ВМС США перехватили уже 34 связанных с Ираном торговых судна, выходивших из иранских портов или направлявшихся в них. Кроме того, два нефтяных танкера иранского "теневого флота" были захвачены в Индийском океане силами Индо-Тихоокеанского командования США (INDOPACOM).

Трамп заявил, что отказ от поездки переговорщиков не означает возобновления ударов по Ирану

